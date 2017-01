Oggi è il Giorno della memoria

Si celebra oggi, 27 gennaio, il , per ricordare le vittime della Shoah ma anche l’abbattimento dei cancelli di e la liberazione del più grande campo di sterminio nazista, avvenuta nel 1945. Sono trascorsi quindi 72 anni dal giorno in cui la Prima armata del Fronte ucraino fece il suo ingresso sotto la famigerata scritta Arbei macht frei, in una giornata che cambiò la storia del Novecento e la percezione dei crimini del regime nazista.

C’è bisogno di continuare a ricordare, affinché mai più possa verificarsi una tale catastrofe; Shoah in ebraico significa appunto catastrofe, disastro, distruzione. E continuare a vigilare sulla capacità degli europei di mettersi alla prova con una memoria costruttiva: come rivela un rapporto del 2015 della , dal titolo Germany and Israel Today: Linked by the Past, Divided by the Present? il 58% degli intervistati tedeschi, dai 18 anni in su, avrebbe voluto relegare al passato il tema Olocausto e non parlarne più.

Il 35% degli intervistati equiparava le politiche israeliane verso i Palestinesi a quelle naziste subite in Germania dagli ebrei durante il regime, un dato in crescita del 30% rispetto al 2007.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito il 1° novembre 2005, in occasione della 42esima sessione plenaria, che la data del 27 gennaio venga ricordata come Giornata della memoria (Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu).

L’Italia, ha istituito il Giorno della memoria nel 2000, la Slovacchia nel 2001 con la dicitura “Giorno della memoria per le vittime dell’Olocausto e della violenza razziale”. Nel 2003 il ministero dell’Istruzione slovacco dette avvio a una commemorazione anche il 9 settembre, come Giorno nazionale della memoria dell’Olocausto, ricordata nelle scuole primarie e secondarie con incontri con i sopravvissuti e visite ai luoghi della memoria. In data 9 settembre 1941 il governo slovacco emise il decreto (Codex ebraico) con il quale iniziarono le persecuzioni al popolo ebraico nel paese.

( cc-by-nc-nd)