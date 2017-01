Influenza verso il picco, oltre 10mila i pazienti affetti

L’influenza sta causando grossi problemi anche in alcuni ospedali della Slovacchia, scrive oggi Pravda. La scorsa settimana i medici hanno registrato 10.745 persone con l’influenza, mentre alla stessa data nel 2016 i pazienti affetti erano solo 4.313. Il maggior numero di malati da influenza è segnalato nella regione di Nitra, il più basso nella regione di Kosice.

In più, sono stati segnalati dall’inizio della stagione anche 12 casi di SARS, “sindrome acuta respiratoria grave”, una forma atipica e molto rara di polmonite apparsa per la prima volta nel 2002 in Cina che richiede ospedalizzazione e può essere molto pericolosa per alcuni pazienti.

La scorsa settimana sono state chiuse109 scuole tra materne, primarie e secondarie, a causa del tasso elevato di alunni malati.

(Red)

–

Foto /CC0