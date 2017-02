Lo stipendio medio di base in Slovacchia nel 2016 è stato di 920 euro (+4,8%) Secondo il sito platy.sk, il salario medio è cresciuto del 4,8% lo scorso anno a 920 euro di base lorda mensile. Il dato è stato ricavato con il confronto dei salari di oltre 70.000 lavoratori dipendenti inseriti sul database del sito nel corso del 2016. Si tratta della crescita più alta negli ultimi sei anni. Ancora più alto l’aumento del salario per i lavoratori altamente qualificati, cresciuti del 6% a 652 euro in media. Il dato, avverte il sito, riflette la carenza di manodopera di questo genere e la domanda elevata delle imprese, un problema del resto condiviso anche da Repubblica Ceca e Ungheria. Nel frattempo, i salari base dei top manager si sono incrementati del 2% a 2.381 euro, ma questo genere di lavori sono in genere accompagnati da bonus e premi per il raggiungimento degli obiettivi. Il 44% degli impiegati in posizioni manageriali, avverte platy.sk, riceve premi di fine anno pari a fino due mensilità. Il decile più basso dei lavoratori dipendenti guadagna meno di 538 euro, mentre il decile più ricco ha un salario medio di oltre 1.543 euro. La media salariale a Bratislava è pari a 1.271 euro mensili, un valore in aumento del 4,2% rispetto al 2015. (Red) –

