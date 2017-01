Orban: “Con Trump finisce il multilateralismo, torniamo all’Europa delle nazioni”

«Con Donald Trump presidente degli Stati uniti, è venuto il tempo per ogni nazione di posizionarsi al primo posto». Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, parlando ad una conferenza internazionale dei bancari. Alludendo alla dichiarazione di Trump «America first», Orban ha detto: «è la fine del multilateralismo e delle idee sul sopranazionalismo. L’Europa dovrebbe lasciare cadere il federalismo, questa utopia, e ritornare all’Europa delle nazioni».Per Orban, Bruxelles è prigioniera dell’illusione di un’utopia che si chiama Europa sopranazionale. «Non esiste un popolo che si chiama europeo, ma esistono le nazioni in Europa», ha argomentato, attribuendo all’elezione a presidente di Trump l’effetto di far rivivere il nazionalismo anche in Europa. Orban, che aveva salutato la vittoria elettorale di Trump come un successo per la propria politica, ha però spiegato di auspicare che in Francia vinca Francois Fillon, più che Marine Le Pen. Infine ha sollecitato una maggiore collaborazione in Europa sul campo della difesa comune.

Intanto è ufficiale che il presidente russo Vladimir Putin compirà per una visita a Budapest il prossimo 2 febbraio. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijarto, al termine dei suoi colloqui con l’omologo russo Serghei Lavrov, oggi a Mosca. Putin dovrebbe incontrare il primo ministro Viktor Orban con cui parlare di questioni «socio-politiche ed economiche» come è stato riferito dal governo ungherese in precedenza.

