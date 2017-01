RS – Il mondo adesso [Usa, Brexit, Nord Irlanda, Amsterdam, Europol, Siria, America Latina, Italia]

Donald Trump ha firmato un decreto con cui gli Stati Uniti escono dal Tpp. Come aveva annunciato, nel primo giorno di mandato il presidente degli Stati Uniti per far uscire formalmente il paese dal . Non è l’unico decreto firmato da Trump nel suo primo giorno di lavoro effettivo alla Casa Bianca. Il presidente ha anche tagliato i fondi a organizzazioni non governative che praticano aborti al di fuori degli Stati Uniti e bloccato le assunzioni nell’amministrazione federale.

Nel Regno Unito la corte suprema si pronuncerà sulla Brexit. La corte suprema britannica per il governo consultare il parlamento prima di cominciare i negoziati per l’uscita dall’Unione europea. Una decisione che potrebbe complicare il compito della premier Theresa May, che ha già annunciato una linea dura sulla Brexit.

Il nuovo presidente del Gambia Adama Barrow comincia a formare il suo governo. Barrow, che si trova ancora in Senegal per motivi di sicurezza, come vicepresidente e nelle prossime ore annuncerà gli altri ministri del suo governo, mentre le truppe senegalesi cercano di ristabilire le condizioni di sicurezza per far arrivare il presidente nel paese, dopo la fuga dell’ex capo di stato Yahya Jammeh.

Michelle O’Neill è il nuovo leader dello Sinn Féin in Irlanda del Nord. O’Neill, 40 anni, , ed è la prima volta che alla guida del partito nazionalista dell’Irlanda del Nord c’è qualcuno non direttamente coinvolto con il conflitto che per decenni ha opposto unionisti e repubblicani. McGuinness ha deciso di abbandonare la politica , ma tra le sue motivazioni ci sono anche le sue condizioni di salute. Sarà quindi Michelle O’Neill a guidare lo Sinn Féin alle prossime elezioni anticipate, previste per il marzo del 2017.

Amsterdam ospiterà il primo cimitero per scopi scientifici in Europa. Il sito olandese, che dovrebbe essere aperto entro la fine di quest’anno, permetterà lo in condizioni naturali. I corpi, donati alla scienza, verranno seppelliti insieme a strumenti per l’analisi chimica. Sei siti simili sono già stati aperti negli Stati Uniti e uno in Australia. Secondo i ricercatori, è importante studiare i fattori locali che influenzano la decomposizione, come i batteri del suolo.

L’Europol ha sequestrato migliaia di opere d’arte e reperti archeologici rubati. La forza di polizia europea ha reso noti i risultati dell’ , indagine condotta dagli uffici cipriota e spagnolo dell’Europol. Tra i mesi di ottobre e novembre del 2016, l’operazione ha condotto al sequestro di 3.561 oggetti tra opere d’arte e reperti archeologici ritenuti di grande valore culturale, all’arresto di 75 persone e all’apertura di una novantina di nuove indagini.

Si è conclusa la prima giornata di negoziati per la pace in Siria. Il primo giorno dei colloqui di pace che si svolgono ad Astana, in Kazakistan, tra i rappresentanti del governo e quelli dei ribelli siriani, . Il clima ed entrambe le delegazioni hanno affermato che non si è fatto nessun passo avanti .

In America Latina fare il prete significa rischiare la vita. , dal Messico, che è certamente una delle nazioni più colpite dal fenomeno, fino all’Argentina. Dal 2005 al 2016 quasi 140 “operatori pastorali” (sacerdoti, religiose, laici) , poco meno del 50 per cento di quelli uccisi nel resto del mondo nello stesso arco di tempo.

Italia: Estratti altri tre corpi dall’hotel Rigopiano di Farindola, il bilancio dei morti sale a 12. ​Si tratta di tre uomini, che ancora devono essere identificati. Con quest’ultimo ritrovamento, delle vittime accertate, mentre quello delle persone disperse nel disastro scende a 17.

Italia: La consulta si riunisce per decidere sulla costituzionalità dell’Italicum. Il 24 gennaio la corte costituzionale della legge elettorale cosiddetta Italicum. Le motivazioni della sentenza della corte saranno depositate tra il 15 e il 28 febbraio, ed è probabile che la consulta chieda al parlamento di approvare una nuova legge elettorale che recepisca le sue indicazioni. Premio di maggioranza, ballottaggio, capolista bloccati sono i punti che potrebbero essere dichiarati incostituzionali.

Italia: Pubblicato un video che mostra Giulio Regeni mentre parla con il capo degli ambulanti al Cairo. Una televisione egiziana ha diffuso un video in cui , Mohamed Abdallah. Il video è stato girato il 6 gennaio 2016 con una apparecchiatura in dotazione alla polizia del Cairo nascosta in un bottone della camicia di Abdallah. Per chi indaga in Italia sull’omicidio del ricercatore friulano questo elemento conferma il coinvolgimento della polizia nella realizzazione del video.Il giovane ricercatore italiano è stato trovato morto con segni di tortura il 3 febbraio 2016 a Giza, alla periferia del Cairo.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 24 gennaio 2017

Corriere della sera: “Avvertiti tre giorni prima”

La Repubblica: “Generali – Intesa, scatta la battaglia”

La Stampa:” Braccio di ferro sul controllo delle Generali”

Il Sole 24 Ore: “Blitz di Generali su Intesa: comprato il 3 per cento”

Il Messaggero: “L’albergo costruito sui detriti”

Il Fatto Quotidiano: “Eni teme l’indagine sulle sue tangenti e leva la pubblicità a chi osa parlarne”

Il Giornale: “Spari contro il socio della famiglia Renzi”

Libero: “Così Mps si fa fregare”

L’Unità: “Regeni, il video del tradimento”

Il Manifesto: “Effetto serra”

