Parlamento, assegnati ai gruppi parlamentari 35 euro al mese per ogni deputato Il presidente del Parlamento slovacco Andrej Danko (SNS) ha deciso oggi di confermare il contributo ai gruppi parlamentari per il 2017 già garantito per l’anno scorso: 35 euro mensili per ogni membro. In questo modo, il partito di maggioranza relativa Smer-SD, il cui gruppo parlamentare è composto di 49 membri, avrà 1.715 euro mensili dal bilancio dell’Ufficio del Parlamento, vengono poi il gruppo del partito Libertà e Solidarietà (SaS), di 21 deputati, con 735 euro ed il gruppo di 19 membri della coalizione OLaNO-NOVA con 665 euro. Rimangono esclusi dal contributo i nove deputati indipendenti, fuoriusciti dai loro rispettivi gruppi parlamentari dopo l’insediamento del Parlamento nell’aprile scorso, che non hanno diritto ad alcuna somma. Secondo le regole attuali, i soldi assegnati dovranno essere utilizzati esclusivamente per le spese relative al funzionamento del gruppo parlamentare e non finire nelle casse dei partiti, che già ricevono finanziamenti sostanziosi in base ai risultati elettorali. I finanziamenti milionari ai partiti, se l’attuale legislatura arriva fino alla naturale scadenza della primavera 2020, ammontano a: Smer-SD 16,7 milioni di euro, SaS 7,5 milioni, OLaNO-NOVA 6,8 milioni, SNS 5,4 milioni, LSNS 5,04 milioni di euro, Sme Rodina 4,1 milioni e Most-Hid 4,04 milioni di euro. (Red) –

Foto nrsr.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Tennis, l’incontro Italia-Slovacchia di Fed Cup a Forlì sarà senza la Cibulkova L’eurodeputato Vladimir Manka eletto questore del Parlamento europeo »