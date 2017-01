Tennis, l’incontro Italia-Slovacchia di Fed Cup a Forlì sarà senza la Cibulkova Buone e cattive notizie in vista dell’incontro di Fed Cup tra Italia e Slovacchia previsto a febbraio a Forlì: rimarrà deluso chi si aspettava di veder giocare Dominika Cibulkova, recente trionfatrice delle WTA Finals che le hanno regalato il 5° posto nel ranking mondiale. Ma i tifosi italiani potranno tirare un sospiro di sollievo, perché le tenniste italiane non dovranno vedersela con la più forte concorrente slovacca. L’incontro dell’11 e 12 febbraio a Forlì sarà il primo turno del World Group II che contrapporrà la squadra azzurra alla Slovacchia per un potenziale ritorno nel World Group I dopo la retrocessione nel 2016, per la prima volta nella sua storia.. La 27enne slovacca ha annunciato sabato la sua decisione di saltare gli appuntamenti con la nazionale quest’anno per concentrarsi sulla preparazione nei tornei del circuito WTA, promettendo però di tornare a rappresentare la Slovacchia il prossimo anno. Il 2016 è stato per lei un anno eccezionale, il migliore della sua carriera, dopo un 2015 da dimenticare, segnato da un intervento al tendine di Achille e diversi mesi di stop. Tennis: Dominika Cibulkova non giocherà in Fed Cup quest’anno. La slovacca salta la sfida contro l’Italia a Forlì — Retweet a smanetta (@retweetsmanetta) Sabato Cibulkova è uscita di scena al terzo turno degli Australian Open 2017, dopo la sconfitta (1:2) subita da Elaterina Makarova, che l’ha retrocessa al numero 6 della classifica WTA. Proprio a quel torneo, dove quest’anno era testa di serie numero tre, nel 2014 divenne la prima slovacca a giocarsi una finale di un torneo Grand Slam. (Red) –

