Ministro Ziga: un progetto da 25 milioni per valutare impatto normative sulle imprese Il ministro dell’Economia Peter Žiga (Smer-SD) vuole lanciare un nuovo sistema per valutare l’impatto delle nuove normative in materia di ambiente imprenditoriale. Il sistema, che avrà un costo di 25 milioni di euro – 20 dei quali per la sola parte informatica – dovrebbe effettuare un’analisi una tantum di tutte le 20.000 normative vigenti e del loro impatto sull’attività delle imprese. Il progetto dovrebbe essere finanziato con fondi dell’UE, ragion per cui il ministero ha dovuto presentare un piano di riforma settoriale. Secondo il ministro il nuovo sistema, che dovrà passare l’esame del team di analisti del progetto per l’efficientamento della spesa pubblica Value for Money, consentirà un miglioramento dell’efficacia nell’analisi e valutazione dettagliate delle nuove normative proposte, grazie all’utilizzo di nuovi modelli analitici. Ziga ha spiegato che il prezzo elevato del progetto è dovuto al fatto che il sistema sarà unico in tutta l’UE. (Red) –

Illustr: BSlovacchia Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Slovacchia, cresce l’intolleranza che guarda a destra I nostri 30 articoli più letti del 2016 »