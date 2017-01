Ultim’ora: Hotel Rigopiano, individuate sei persone vive sotto la slavina A Farindola, dove l’Hotel Rigopiano nella giornata di mercoledì è stato , continuano i soccorsi e i tentativi di raggiungere i dispersi e i potenziali sopravvissuti. Il bilancio attuale conta ufficialmente due vittime; come si è appreso oggi, nella tarda mattinata, sei persone sono vive e sono state individuate dai vigili del fuoco sotto le macerie. Una arriva dal viceministro dell’Interno, che cita le strutture delle squadre di soccorso.Salirebbe quindi a otto il numero dei superstiti: un cliente e un manutentore si erano salvati nella giornata di mercoledì trovandosi all’esterno. Dalla struttura, già dalla giornata di giovedì, non erano arrivate richieste di aiuto e resta ancora incerto il numero dei dispersi. Una situazione complessa, come già ieri l’aveva descritta la Protezione civile e che, con il passare delle ore, vede anche aumentare le polemiche: secondo prime ricostruzioni, gli ospiti erano pronti a ripartire già nel primo pomeriggio del 18 gennaio ed erano in attesa dello spazzaneve. Poi, ore dopo, il devastante impatto della slavina sulla struttura che sarebbe stata spostata rispetto al suo perimetro originario. Una difficoltà, quella di raggiungere il resort, con la quale si sono dovuti confrontare anche i soccorritori, giunti ore dopo a causa della complessa situazione delle vie di comunicazione. I primi soccorritori sono arrivati, sugli sci, intorno alle 4 del mattino di giovedì. –

Foto cc-by-sa, Vigili del Fuoco Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati I nostri 30 articoli più letti del 2016 Tre successi e tre fallimenti di Obama, il presidente che doveva cambiare il mondo »