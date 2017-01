I nostri 30 articoli più letti del 2016

Riportiamo qui la classifica dei venti nostri articoli più letti del 2016, seguita dai dieci articoli di esteri più popolari.

Dal primo gennaio 2016 sono entrate in vigore nuove regole per il bollino autostradale necessario per guidare sulle strade soggette a pedaggio per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e i rimorchi. La vignetta, che sarà solo elettronica, va acquistata, prima di immettersi sulle strade a pedaggio …

Entrano in vigore oggi 1 febbraio le dimissioni di massa presentate dagli infermieri in protesta nel mese di novembre 2015. Secondo i dati in mano ai rappresentanti della categoria sono 540 gli infermieri che da oggi hanno rinunciato al loro lavoro in ospedale, e altri 122 dovrebbero …

Hyperloop, il treno iperveloce che con una tecnologia rivoluzionaria “spara” passeggeri in una capsula all’interno di in un tubo pressurizzato, potrebbe sbarcare prestissimo in Europa, e collegare, come prima assoluta, Vienna e Bratislava in soli otto minuti. Secondo notizie emerse nelle ultime ore …

Volo movimentato per i passeggeri di Ryanair diretti a Bratislava il 27 febbraio scorso. Un gruppo di ragazzi inglesi che andava nella capitale slovacca per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro. La comitiva, originaria di Southampton, si è scatenato già a bordo iniziando i bagordi …

Hanno preso il via ieri a Bratislava con la cerimonia di inaugurazione i Campionati europei di pattinaggio di figura 2016, che fino a domenica 31 gennaio vedranno confrontarsi decine di atleti, in singolo o in coppia, per accaparrarsi un titolo, e un pezzo del montepremi totale …

I vescovi cattolici della Slovacchia si oppongono alla ratifica della Convenzione di Instanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, in quanto il documento usa un linguaggio che riflette la cosiddetta “ideologia di genere”. L’arcivescovo Stanislav Zvolensky di Bratislava, capo della …

Domenica 30 ottobre entrerà in vigore all’aeroporto di Bratislava l’orario dei voli invernale. Saranno 22 le destinazioni di linea, cinque in più dello scorso inverno, in 16 diversi paesi dell’Europa e del Mediterraneo. Le novità assolute sono le rotte per Kiev con la compagnia Wizz Air a partire dal …

Mentre ogni famiglia sta cominciando a prepararsi con i profumi, i colori e le luci della notte di Natale, riproponiamo qui una breve carrellata di contenuti dal nostro giornale che trattano delle tradizioni natalizie degli slovacchi …

Il 25° anniversario della creazione della sezione bilingue del Gymnazium ulica Ladislava Saru di Bratislava è stato il tema principale del GALA ITALIA, una grande festa italiana che si è svolta sabato 20 febbraio a Bratislava. Davanti a una platea di istituzioni italiane e slovacche, imprenditori …

Oggi e domani la città di Ruzomberok renderà omaggio alle vittime del terremoto nell’Italia Centrale. Nell’ambito della Settimana della cucina italiana la Cattedra di italianistica dell’Università Cattolica di Ruzomberok ha organizzato alcune iniziative, in collaborazione con …

Venerdì 16 settembre Bratislava ospiterà i 27 presidenti e primi ministri europei (oltre al capo del governo casalingo, ovviamente) per parlare del futuro dell’Unione europea. La presenza di queste personalità, e l’arrivo al loro seguito di numerose delegazioni straniere di un certo livello, provocherà un innalzamento dei livelli …

Poliziotti slovacchi sono riusciti a rintracciare e arrestare, all’interno di una operazione internazionale di polizia, tre sospetti nel giro di alcune ore la scorsa settimana, ricercati dalle autorità giudiziarie italiane. L’indagine, gestita dal tribunale di Vicenza, riguarda un gruppo ritenuto colpevole di associazione a delinquere, evasione …

Il consiglio comunale di Bratislava capitale ha approvato il 7 dicembre il nuovo regolamento unico per il parcheggio a Bratislava. La capitale era infatti una delle città europee prive di una politica di parcheggio regolamentato, e la questione è stata dibattuta e per anni fonte di difficili negoziati. Alcuni dei distretti …

TV Markiza sta cercando, in preparazione dell’ottava edizione del reality show Farma (Fattoria), di potenziali nuovi concorrenti tra gli slovacchi (e le slovacche) che «da tempo vivono all’estero». Come ha scritto il talent scout Mario Vasko in una email, il team della trasmissione …

Docenti universitari e insegnanti della scuola elementare e superiore dovrebbero vedere un aumento nelle buste paga del 6% a partire dal 1° settembre. Questo promette una modifica legislativa promossa dal ministero dell’Istruzione che è già stata presentata ad altri ministeri …

Dal 10 ottobre i ristoranti, bar, caffè e discoteche del centro di Bratislava non potranno rimanere aperti dopo le ore 22:00. Così hanno votato i consiglieri del distretto del centro storico (Stare Mesto) della capitale martedì. Questo vale per i locali che non hanno finestre apribili, e un vestibolo che mantenga …

Venerdì scorso è andato in onda sul secondo canale nazionale italiano Rai2, per il programma Sì Viaggiare condotto da Silvia Vaccarezza, un video servizio che ci ha portati in viaggio alla scoperta di Bratislava, la capitale che gli europei stanno riscoprendo, grazie anche al semestre della presidenza dell’Unione …

Persone in attesa dell’autobus alla fermata più interna al Parco forestale di Bratislava (Lesopark), la grande area di boschi a nord del centro città, sono stati sorprese ieri pomeriggio dalla comparsa improvvisa di un cinghiale di oltre 200 chilogrammi. La bestia è stata uccisa …

È in corso da qualche ora una vasta operazione di polizia con decine di agenti dell’Agenzia Criminale Nazionale (NAKA) impegnati dall’alba di oggi in un raid in diverse città tra cui Bratislava, Trnava, Kosice, Banska Bystrica. Secondo le informazioni raccolte dal sito Aktuality.sk sono state arrestate più di 20 persone …

Ieri, 27 anni fa, il 17 novembre 1989, nasceva la “Rivoluzione di Velluto” (in slovacco nežná revolúcia), serie di eventi che dette la spallata decisiva al regime ormai morente, e in poche settimane decretò la fine del comunismo in Cecoslovacchia. In questo giorno nel 1989 si radunarono a Praga 50.000 persone …

E qui altre 10 notizie di ‘Esteri’

Schiavizzate in casa propria ma sempre più utili per la guerra agli “infedeli”. Questa la nuova condizione della donna nel brutale mondo del Califfato Islamico (Is o Isis), fotografata dall’annuale paper dell’Europol sul fenomeno del terrorismo jihadista in Europa. L’attrazione delle donne europee nei confronti …

Esiste un paese al mondo in cui le persone si sentano più insicure che in Siria, dilaniata da una guerra civile da ormai oltre cinque anni? Sì, esiste. E si trova in Sudamerica. È il Venezuela. Secondo il “2016 Global Law and Order Report”, un sondaggio realizzato dalla Gallup, la percentuale di siriani che si sentono al sicuro oggi …

Una mappa realizzata dallo slovacco Jakub Marian indica i cognomi più diffusi in ogni paese d’Europa. In Italia vince “Rossi”, cosa che era facile aspettarsi, stesso discorso vale per la Gran Bretagna, dove il cognome più diffuso non poteva che essere “Smith”, l’Irlanda (Murphy). In Svezia il cognome più frequente è Andersson …

Richard Herzinger, editorialista del quotidiano tedesco Die Welt, sostiene che Vladimir Putin stia mettendo in atto una politica espansionistica in Europa. L’obiettivo numero uno del presidente russo è far cadere Angela Merkel. La determinazione del Cremlino di immischiarsi negli affari degli altri paesi …

Dopo la serie di terremoti che dal 24 agosto, con la distruzione di Amatrice e Accumoli fino alle scosse di Norcia del 30 ottobre miracolosamente senza vittime, ha colpito la fascia appenninica del Centro Italia, torna attuale la domanda su quali siano le aree più a rischio in Italia. La mappa …

Era una cosa che si vociferava da tempo, ma un documento pubblicato lo scorso 23 febbraio dal Parlamento ucraino lo conferma: all’indomani dell’invasione russa della Crimea, la penisola è stata abbandonata a se stessa perché così hanno voluto gli Stati Uniti e perché i soldati ucraini presenti nella penisola …

Non sono prevedibili, non si può sapere né dove né quando colpiranno, ma arriveranno. Intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, il sismologo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Antonio Piersanti, ha dichiarato che potrebbero arrivare terremoti ben più forti di quello che ha colpito il Centro Italia …

La Repubblica Ceca ha da venerdì scorso un nome alternativo ufficiale in lingua inglese: Czechia. Che in italiano viene tradotto in Cechia. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Praga dopo che le Nazioni Unite hanno accettato la richiesta ceca di poter utilizzare anche il nome abbreviato dopo una lunga discussione …

Chi vuole provare la sensazione di camminare sull’acqua punti il navigatore verso Monte Isola – Lago d’Iseo dove mancano pochi giorni al 18 giugno 2016, quando sarà possibile fare questa esperienza. Ma meglio non aspettare troppo, perché si tratta di una limited edition, solo due settimane e poi tornerà …

Dallo scoppio della crisi in Ucraina si è assistito ad un notevole rinvigorimento delle linee di conflitto lungo l’asse est-ovest. Provocazioni reciproche e rialzo del livello di tensione hanno sollevato in particolare un dibattito sulla cosiddetta nuova Guerra Fredda. Gettando uno sguardo superficiale agli eventi recenti …

