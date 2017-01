Ambasciatore Meucci: credenziali al presidente Kiska, incontro col segretario Korcok

Il nuovo Ambasciatore italiano in Slovacchia Gabriele Meucci ha presentato ieri pomeriggio le lettere credenziali al Presidente della Repubblica Slovacca, Andrej Kiska, in una udienza a Palazzo Grassalkovich. Nella cerimonia, che ha avuto carattere informale, si sono presentati per la prima volta al presidente per il loro accreditamento ufficiale anche i nuovi ambasciatori di Turchia, Cuba e Bulgaria.

Nella mattinata Meucci si era recato inoltre al ministero degli Affari esteri ed Europei, dove ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Ivan Korcok, plenipotenziario del governo per la presidenza slovacca dell’UE svolta nel secondo semestre del 2016. I due funzionari, come informano fonti del ministero e della rappresentanza diplomatica, hanno rilevato che le relazioni bilaterali tra Italia e Slovacchia sono di livello eccellente e hanno concordato sulle priorità da dare ai temi della collaborazione economica e culturale. Meucci ha assicurato che la priorità del suo mandato è l’ulteriore irrobustimento della cooperazione tra la Repubblica Slovacca e l’Italia. Lo scambio culturale tra i cittadini dei due paesi, pensano entrambi, è utile ed efficace alla prosecuzione di buone relazioni politiche ed economiche.

Nel corso del colloquio sono stati trattati inoltre diversi argomenti di attualità della scena politica ed economica europea e internazionale. Secondo Korcok «superare l’incertezza all’interno dell’UE e nelle relazioni internazionali è la sfida principale che ci troveremo ad affrontare nel 2017».

L’Italia rimane per la Slovacchia uno dei principali investitori e partner economici. Sono quasi 400 le imprese italiane che fanno attività in Slovacchia e danno lavoro a circa 25 mila persone. Il saldo commerciale tra i due paesi è a favore di Bratislava per 1,073 miliardi di euro, secondo i dati provvisori dell’Ufficio di Statistica slovacco per i primi 10 mesi del 2016. L’Italia ha esportato in Slovacchia tra gennaio e ottobre merci e servizi per 1,744 miliardi di euro (in ottava posizione dopo la Francia), un dato in flessione del 5%, contro importazioni per 2,817 miliardi (nona posizione), valore invece in crescita del 10%.

Gabriele Meucci è giunto in Slovacchia alcuni giorni fa come nuovo Ambasciatore d’Italia, proviene da diverse esperienze all’estero e in patria. Tra le altre cose, è stato ambasciatore a Podgorica (Montenegro) e capo della missione europea EULEX in Kosovo fino allo scorso anno.

(La Redazione)

–

Foto: prezident.sk, mzv.sk (2)