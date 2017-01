Morto Eugene Andrew Cernan. Di radici slovacche, fu l’ultimo uomo a camminare sulla Luna L’astronauta americano Eugene “Gene” Andrew Cernan, nato a Chicago nel 1934 da una famiglia con radici slovacche, è morto ieri in un ospedale di Houston a 82 anni. I suoi genitori erano Anna a Štefan Čerňanov, di Vysoká nad Kysucou, località nella regione di Zilina. Pilota di caccia della Marina Americana entrato nella NASA nel 1963, Cernan fece la sua prima missione nello spazio con Gemini 9, divenendo il 3 giugno 1966 il terzo uomo, dopo Aleksej Archipovič Leonov e Edward H. White, ad effettuare una escursione extraveicolare. Fece una seconda missione nel 1969 su Apollo 10, che era la missione preparatoria per lo sbarco sulla Luna, avvicinandosi fino a 15mila metri. Sul satellite della Terra riuscì poi a sbarcare tre anni dopo, quando il 14 dicembre 1972, come membro dell’equipaggio dell’Apollo 17, divenne l’undicesimo uomo a mettere piede sulla Luna, e l’ultimo ad averci camminato (il suo compagno Harrison H. Schmitt, ultimo a toccare il suolo lunare, rientrò nel LM Challenger prima di Cernan. Fu uno dei soli tre uomini ad aver viaggiato due volte tra la Terra e la Luna e condivide il record di velocità per mezzi pilotati dell’Apollo 10: 39.897 km/h (11,08 km/s) registrati durante il ritorno dalla Luna il 26 maggio 1969. Cernan fondò nel 1981 una sua ditta di consulenza per i voli nello spazio, e nel 1999 pubblicò il libro The Last Man on the Moon, nel quale descrive le sue esperienze nello spazio e come in quelle occasioni ebbe l’impressione di essere osservato da altre persone.

Cernan in visita al villaggio dei genitori nel 1974 Oltre a diverse onofiricenze militari americane, nel 1994 Cernan era stato insignito di una onorificenza di Stato slovacca: l’Ordine della Doppia Croce Bianca di II Classe. Presso l’edificio del comune di Vysoká nad Kysucou, che Cernan visitò nel 1974 e poi nel 1994, è stato aperto un registro di condoglianze che i cittadini possono firmare in questi giorni nella sala commemorativa dell’impresa del celebre concittadino.

La sala commemorativa nel comune di Vysoká nad Kysucou (La Redazione) _ Foto in alto: Cernan nella sua missione sulla Luna di Apollo 17 ( /CC0)

Foto sotto: nell’Apollo 17 con il collega Ron Evans (a testa in giù) ( /CC0)

Foto in basso (2): , Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Robert Fico a Parigi firma intesa con l’OCSE per lotta alla corruzione »