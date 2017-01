ZAP: nel 2016 prodotti 1.040.000 autoveicoli

Nel corso di una conferenza stampa oggi l’Associazione Slovacca delle Industrie dell’Auto (ZAP SR), che rappresenta 187 aziende, ha confermato che nel 2016 si è di nuovo superato il record di autovetture prodotte, raggiungendo il numero totale presunto di 1.040.000 unità. Le tre fabbriche di assemblaggio di Kia Motors Slovakia, PSA Groupe (Peugeot Citroën) e Volkswagen Slovakia hanno prodotto qualcosa di più di 1.040 milioni di automobili, contro il 1.038.000 veicoli dell’anno precedente e i 971.000 del 2014. I dati non sono ancora definitivi perché, come già spiegato ieri, il gruppo Volkswagen non darà numeri ufficiali fino a marzo.

I rappresentanti dell’associazione hanno spiegato che nel 2016 la produzione automobilistica ha raggiunto il 44% dell’intera produzione industriale in Slovacchia, e vale il 35% delle esportazioni del paese. La Slovacchia si conferma così, come da diversi anni, leader mondiale per numero di vetture prodotte ogni 1000 abitanti: 191, contro una media di 40,8 nei paesi dell’Unione europea.

Nel frattempo anche il mercato automobilistico in Slovacchia ha visto risultati molto positivi, con un record di 88.163 immatricolazioni di vetture nuove, ben il 13,09% in più del 2015.

(Red)

–

Foto: la sala verniciatura dell’Audi Q7 a Bratislava – Vw.sk