2017 Anno dei Borghi d’Italia: #italianvillages I social team di Enit e delle Regioni hanno iniziato a lavorare in modo congiunto per la promozione de “l’Anno dei Borghi in Italia”, previsto proprio nel 2017. Con l’hashtag è iniziato il racconto collettivo della bellezza di quell’Italia meno conosciuta ma autentica ed affascinante. Tutti possono partecipare con foto, racconti, video o segnalazioni sui principali social media. L’iniziativa è la prima di una serie di azioni del Laboratorio Social delle Regioni, il progetto voluto da Enit per dare continuità ed efficacia a iniziative di comunicazione partecipate. I contenuti saranno tradotti e rilanciati in varie lingue dalle sedi estere di Enit. Obiettivo dell’Enit è quello di stimolare nuovi flussi turistici, anche internazionali, proprio verso i borghi. Pacentro svetta sulla Valle Peligna con le sue torri: uno scenario che rapisce — Italia (@Italia) “I borghi che costellano il territorio delle nostre regioni, ricchi di storia, cultura e tradizioni, sono il cardine per la crescita di un turismo sostenibile, capace di creare autentiche esperienze per i visitatori e di permettere lo sviluppo armonico delle comunità che vi vivono. L’Anno dei Borghi sarà un momento importante per promuovere queste realtà che tanto contribuiscono alla qualità della vita nel nostro Paese” aveva detto il ministro Dario Franceschini, in occasione dell’annuncio dell’anno dedicato. L’Italia dei Borghi rientra fra le priorità del Piano Strategico Triennale di Enit che già lo scorso anno aveva firmato una Convenzione con l’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia” per sottolinearne il ruolo e l’importanza come chiave di crescita e sviluppo delle aree interne. (Fonte ) –

Foto: Dolceacqua in Liguria, Facebook

