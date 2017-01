Meteo: il ghiaccio in fiumi e torrenti aumenta il rischio di alluvioni nel nordest della Slovacchia

Secondo le previsioni dell’Istituto Idrometeorologico Slovacco (SHMU) persiste il rischio di inondazioni dovute alle lastre di ghiaccio che impediscono il normale flusso delle acque nei fiumi nelle regioni del nord della Slovacchia, ragion per cui i meteorologi hanno emesso una allerta di primo grado. Le attenzioni sono concentrate soprattutto verso i piccoli fiumi e torrenti, dove già si è registrato nei giorni scorsi un aumento dei livelli delle acque che potrebbe portare a esondazioni, in particolar modo nelle aree settentrionali e orientali della Slovacchia. Le regioni indicate da SHMU sono quelle di Zilina e Presov, e la zone di Spisska Nova Ves, Gelnica e Kosice-okolie. Temperature gelide, fino a meno 22° C nel centro della Slovacchia, saranno possibili almeno fino a mercoledì.

(Red)

–

Foto /CC0