Nuova app fornisce tutte le info sul traffico e le strade in Slovacchia Una applicazione per dispositivi mobili che permette di ottenere informazioni sul traffico è stata lanciata il 10 gennaio dal ministero dei Trasporti, ma ha già ricevuto un’ondata di critiche, scrive oggi il sito Sme.sk. Le informazioni fornite sono disordinate e confuse, dicono in molti. Il progetto, chiamato Sistema Nazionale di Informazione sul Traffico (Národný systém dopravných informácií), è disponibile in quattro lingue tramite il sito web o tramite un’applicazione chiamata “O doprave”. Lo Stato ha pagato 14,2 milioni di euro per la sua implementazione, e dovrà versare a Slovak Telecom, che ha vinto l’appalto, 1,5 milioni di euro all’anno per il funzionamento del sistema, che dovrebbe rilasciare informazioni su incidenti e ritardi dei trasporti pubblici, della situazione in autostrade, aeroporti e ferrovie e della chiusura e manutenzione delle strade urbane, regionali e statali (e perfino di un certo numero di piste ciclabili!), oltre ai dati correnti del meteo. Al call center e alla elaborazione e messa in rete delle informazioni lavorano circa 40 persone. Il servizio è disponibile anche per telefono, al numero 0800 112 112. Gli utenti che hanno scaricato l’applicazione sono molto scontenti e alcuni dicono che l’app non carica il segnale GPS nonostante usino il GPS in altre applicazioni senza alcun problema. Secondo il quotidiano Sme, oggi il ministro dei Trasporti Arpad Ersek aveva in programma di inviare sulle strade un autista per verificare l’utilità effettiva dell’applicazione nella realtà. (La Redazione) –

Foto: in alto la home page del sito odoprave.info,

e sotto la mappa di Bratislava con gli alert Facebook

