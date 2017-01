Wizz Air punta sulla Slovacchia: 305mila passeggeri nel 2016 (+25%) La compagnia low-cost ungherese Wizz Air ha trasportato nel 2016 da tre aeroporti slovacchi 304.900 passeggeri, un numero in crescita del 25% su base annua, che è destinato ad aumentare ancora nel giro dei prossimi mesi. Il primo volo di Wizz Air dalla Slovacchia risale al 2014, e oggi opera sugli aeroporti di Bratislava, Košice e Poprad, con nove collegamenti verso otto destinazioni in sei paesi. Per il 2017 il vettore ha annunciato il lancio di nuovi collegamenti dalla capitale slovacca: dal 10 marzo di aggiunge Cluj, in Romania, dal 27 maggio Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, e dal 30 giugno si potrà volare anche verso Varsavia. Nell’anno appena concluso sono stati 23 milioni complessivi i passeggeri che hanno volato con Wizz Air, il 19% in più dell’anno precedente. La compagnia ha 25 hub in 13 paesi dell’Europa centrale e orientale, e altri due saranno aperti da quest’anno. (Red) –

Foto CC-BY-SA Facebook

