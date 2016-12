Auguri di un sereno Natale da Buongiorno Slovacchia e un arrivederci al 2017

La redazione e l’editore di Buongiorno Slovacchia porgono gli AUGURI di un SERENO NATALE e di un LIETO ANNO NUOVO. E soprattutto auguriamo – a voi e a noi – di poter fermare l’orologio un istante e passare del tempo con chi amiamo e con chi ci ama. Ma vale la pena ricordarsi che non è necessari aspettare Natale per “essere tutti più buoni”… Lo si può – deve – fare sempre, a partire da un sorriso, un gesto gentile, un saluto garbato anche con gli sconosciuti.

Ad ogni fine anno ci facciamo gli auguri come se credessimo davvero che l’anno nuovo sarà migliore. Una speranza a cui ci aggrappiamo, ma anche una certezza che l’impegno nella nostra vita e il lavoro fatto in un certo modo e con convinzione non possa che portare a qualcosa di meglio. Non cambieremo il mondo, ma siamo pronti a fare qualcosa di buono, per noi ma anche indirettamente per gli altri.

Un ringraziamento vivissimo e genuino va a tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato, alle istituzioni che ci sono state vicine e ai lettori che ci hanno seguito con affetto in quesi anni. Speriamo di essere riusciti a colmare la voglia di conoscenza delle cose slovacche di voi italiani, e di aver aiutato voi slovacchi a migliorare il vostro italiano leggendo in questa lingua i fatti di casa vostra. Soprattutto, speriamo che il nostro lavoro sia stato utile per una migliore comprensione tra le persone delle nostre due nazioni.

Purtroppo la contemporaneità ha tempi così incalzanti che non ci permette spesso di fare le cose bene come vorremmo. Avremmo voluto fare e dare di più, abbiamo decine di idee e desideri nei cassetti, ma non si può fare tutto. Ci consola il fatto che Buongiorno Slovacchia si conferma essere nella Top 5 dei più letti siti italiani dell’Europa centro-orientale, e questo grazie a voi. Cari lettori, dobbiamo dirlo, siete davvero avari di complimenti, ma i vostri click ci confermano che quello che facciamo è apprezzato, e questo ce lo facciamo bastare e diventa il nostro maggiore incentivo a proseguire. Grazie.

Anche questa volta come in passato, Buongiorno Slovacchia si prenderà un periodo di riposo, e riprenderà a pubblicare dopo l’Epifania. È possibile che pubblicheremo qualcosa durante le feste, ma sarà su base non regolare, e la newsletter giornaliera ripartirà con le pubblicazioni del giornale a regime normale. Un particolare ringraziamento va a chi ha collaborato in questi mesi per rendere il quotidiano un prodotto più appetibile e interessante. E un saluto ai colleghi di , il giornale in lingua spagnola nato alcuni mesi fa che sta raccogliendo velocemente l’interesse per la Slovacchia di tutti gli ispanici.

Domani 24 dicembre in Slovacchia è festività religiosa e nazionale, i negozi saranno a orario ridotto, chiusi il giorno di Natale, e alcuni anche per Santo Stefano.

(P.S.)