Dalla BEI prestito di 250 milioni per il Programma slovacco di Sviluppo Rurale

È stato firmato ieri a Bratislava un accordo per un prestito quadro alla Slovacchia di 250 milioni di euro per il Programma di Sviluppo Rurale (PRV) nazionale. Firmatari il Ministro delle Finanze Peter Kazimir e il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), es ex ministro slovacco dell’Economia, Vazil Hudak. L’accordo, approvato dal governo il 14 dicembre e valido fino alla fine dell’attuale periodo di programmazione (2014-2020) è «legato al programma operativo gestito dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, quindi andrà a favore in primo luogo del settore agricolo», ha detto Kazimir. È stata scelta questa strada perché l’offerta della BEI «è più vantaggiosa delle condizioni offerte dai mercati finanziari internazionali», con un interesse al di sotto dell’1% annuo, ha detto il ministro. I fondi andranno usati per lo sviluppo dell’agricoltura, l’ammodernamento delle attrezzature e dell’ambiente rurale, ha dichiarato Hudak.

Questa è la seconda operazione della BEI a sostegno del PRV in Slovacchia, dopo il prestito sottoscritto nel 2014 per una somma di 120 milioni allo scopo di finanziare investimenti per contribuire alla riforestazione, la protezione delle foreste e l’amministrazione e modernizzazione delle infrastrutture dell’agricoltura slovacca.

