Il lavoro nel 2017, tra robotizzazione e reddito di cittadinanza

Che il lavoro del futuro sia in mano all’ (e alla sua capacità di imparare da se, cioè al cosiddetto machine learning), alle reti neurali che ne consentono la fioritura e alle diverse macchine che ne sfruttano le potenzialità ( ma non solo) è un dato di fatto. Lo è già in questo momento, mentre scriviamo: basti pensare che la di Terry Gou, il colosso cinese che costruisce gli iPhone ma anche prodotti e componenti per giganti come Samsung, Dell, Hp e Microsoft (e che ha da poco rilevato lo storico brand giapponese Sharp) ha annunciato la scorsa primavera un risultato storico e inquietante. Ha abbattuto la propria forza lavoro umana di una delle sue pachidermicHE factory di quasi la metà: dei 110mila operai nello stabilimento di Skunshan, nella provincia cinese dello Jiangsu a Nord di Shanghai, ne sono sopravvissuti almeno 50mila. Al posto degli altri ci sono proprio dei robot.Sono traguardi ormai all’ordine del giorno, record registrati uno dietro l’altro nel disorientamento della politica, dei sindacati e degli stessi lavoratori, specie quelli maggiormente ancorati a una competenza granitica e legata a necessità ormai travolte dalla digitalizzazione.

Come quelli del bizzarro giapponese Seiuemon Inaba, fondatore della taiwanese Fanuc, altra tigre asiatica specializzata in componenti elettronici, che va fiero di disporre già di una fabbrica del tutto disumanizzata. È quella di Oshino, ai piedi del monte Fuji.

Ma gli investimenti in intelligenza artificiale viaggiano in ogni direzione e, senza arrivare tanto lontano, basta pensare ai centri logistici di , che con i robot-magazzinieri Kiva – 300mila in servizio nei vari punti di distribuzione del negozio del mondo – hanno rivoluzionato il settore innescando una corsa con le altre compagnie.

Molte grandi sigle, da Macy’s a Target, devono ancora robotizzare la propria catena di rifornimento: cosa succederà quando tutti quegli operai saranno sostituiti da macchine che non sbagliano mai e hanno capacità superiori di evasione dei compiti, e quindi fanno risparmiare, non chiedono la pausa caffè e non vanno in ferie? Lo stesso schema di ragionamento si può applicare a quasi tutti i settori industriali, dall’autotrasporto al commercio al dettaglio. E perfino alle nostre tasche: cosa altro sono , Cortana, ed Alexa se non sostituti di una quantità di incombenze che prima risolvevamo rivolgendoci a più fronti, molti dei quali con un simile in carne e ossa di fronte? E ancora dobbiamo vedere all’opera Viv, la nipote di Siri battezzata dallo stesso papà, il norvegese Dag Kittlaus.

In fondo anche le professioni intellettuali non possono dormire sonni troppo tranquilli, come spiegano i docenti del Mit Erik Brynjolfsson ed Andrew McAfee nell’ormai seminale (Feltrinelli, 12,99 euro) testo che pur non avendolo inaugurato certo ha dato lo slancio drammatico al dibattito sul futuro del lavoro. I computer e gli altri strumenti digitali, in questo caso soprattutto gli , stanno facendo al lavoro della mente quello che il motore a vapore e i suoi discendenti hanno fatto al lavoro delle braccia: dalla medicina al giornalismo, dal mondo legale quello contabile, nessuno è al sicuro dall’avanzata dell’intelligenza artificiale. Anche se in questo secondo caso si tratta più di un’alleanza forzata che di un rimpiazzo tout court come capiterà alle professioni a più bassa specializzazione.

“Per quanto possa sembrare strano, il futuro sarà una lotta tra capitali e persone, poiché le risorse accumulate dalle nostre creazioni non perseguono nessuno scopo produttivo e non sono messe ad uso produttivo. Forse oggi il cosiddetto 1% trae vantaggio da questi trend. Ma senza le giuste cautele su chi o cosa ha diritto a tali patrimoni, c’è la reale possibilità che questo 1% si inabissi fino allo 0%, come le piramidi dell’antico Egitto prosciugarono le risorse dell’intera società per servire il capriccio di un singolo governante. C’è il rischio che l’economia che conosciamo oggi, difficile da gestire quanto vogliamo, si metta in moto da sola, lasciandoci via via cadere fuoribordo. L’ultimo umano licenziato spenga la luce, per favore. Anzi, non è necessario: si spegne da sola”. Sono parole di Jerry Kaplan, scienziato, imprenditore, pioniere della Silicon Valley e in particolare dell’intelligenza artificiale, che nel suo ultimo libro (Luiss University Press, 18 euro) tenta di tracciare una serie di soluzioni al rapidissimo mutamento in corso.

Se infatti è verosimile, come si va ripetendo da mesi sulla scorta dei tanto chiacchierati dati del Forum economico mondiale, che e potranno sottrarre 5 milioni di posti di lavoro nel giro di qualche anno – 9 entro il 2025 – è altrettanto vero che nuove occasioni fioriranno (anzi: stanno fiorendo) a un ritmo impressionante. E che non sempre sappiamo farci trovare pronti. Questo è d’altronde naturale: è il sistema formativo che dovrà cambiare pelle, sfornando lavoratori pronti a specializzarsi con elasticità e rapidità su più fronti diversi, accomunati da competenze e soft skill che oggi ancora non esistono o vengono sottovalutati.

Per rimanere dentro i nostri confini, è sufficiente sapere che secondo uno studio di Modis il 22% delle offerte di lavoro legate al digitale resta scoperto. Quali sono? Molte e dai nomi quasi totalmente inglesi. Che possano contenere l’emorragia, almeno nel medio-corto periodo, è tutto da vedere. Ed è anche il dubbio che si pone Riccardo Staglianò nel suo ultimo libro (Einaudi, 18 euro) dove dipinge una quantità di esempi in cui questo bilanciamento per ora è saltato, paragonando ad esempio Kodak e Instagram: 100mila posti bruciati contro i nuovi 13 legati all’app di video e fotocondivisione.

Data analyst, sviluppatori per il mobile, big data architect, ma anche digital copywriter, e-reputation manager e digital advertiser: il 2017 sarà il loro momento. Secondo l’osservatorio della società di ricerca e selezione Antal Italy, l’anno prossimo oltre la metà delle aziende italiane investirà per assumere figure con competenze digital. Nel primo trimestre sarà anzi il 91%. E inizierà così, quest’anno per davvero, a colmare il gap, mettendo in moto questa riconversione. Tra i profili più richiesti i multichannel architect – in grado di disegnare l’architettura dei software – gli esperti nell’analisi e nel trattamento di big data e quelli in sicurezza informatica. Tutti profili in crescita fra il 24 e il 34%. D’altronde i posti di lavoro nel settore dell’It security sono saliti di oltre il 35% dal 2015 al 2016 e continueranno a impennarsi di un ulteriore 21% nel 2017. , e dunque di un singolo settore per quanto ampio, per capire dove sbocceranno le professioni del domani. Anzi dell’oggi.

L’ultima breccia aperta dallo stravolgimento del mercato del lavoro è quella che, riallacciandoci alle parole di Kaplan, riguarda la . Perché se è vero che scuola, competenze e dinamiche lavorative dovranno cambiare per attutire la nuova rivoluzione delle macchine, è altrettanto vero che molti non sapranno cosa fare, in quel tempo a disposizione che le macchine regaleranno loro. E in generale, all’aumentare della produttività rischia di non rispondere – come sta accadendo, almeno per il momento – quello dell’occupazione.

Cosa fare? Secondo molti osservatori e anche protagonisti del settore la risposta ha un nome: reddito universale garantito. Legato per giunta alla pacificazione della società: visto che sempre più persone avranno bisogno di sostegno perché avranno perso il proprio lavoro e, almeno nell’immediato e forse per la loro vita, non ne troveranno un altro, quell’aiuto e quel sostegno dovranno essere forniti. Viceversa, il rischio sarebbe quello di una rivoluzione. O almeno di tensioni tanto profonde da minare la stabilità economica che sta alla base di quell’immensa fioritura di ricchezza.

Sul tema, che guadagna sempre più spazio proprio nelle aree più hi-tech della California e non solo, è di recente tornato anche il vulcanico delle auto elettriche , dei treni magnetici e del turismo spaziale: “Penso che ci siano ottime possibilità che alla fine ci arriveremo, a un reddito universale garantito o a qualcosa di simile, proprio a causa dell’automazione – ha spiegato il capo di SpaceX – non vedo attraverso quale altra strada ci si potrebbe arrivare”. Che questa sorta di di risarcimento – stimato negli usa fra i 15 e i 20mila dollari l’anno a testa – rivolto a certe categorie di (ex) lavoratori irrimediabilmente tagliati fuori dallo spazio dell’impiego per via di robot, algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning possa bastare a sciogliere la questione è una scommessa su cui in pochi hanno il coraggio di puntare i famosi due centesimi.

(Simone Cosimi, cc-by-nc-nd)

_

Illustr. dirtyopi/cc0