Il Natale in Slovacchia e le sue tradizioni

Mentre ogni famiglia sta cominciando a prepararsi con i profumi, i colori e le luci della notte di Natale, riproponiamo qui una breve carrellata di contenuti dal nostro giornale che trattano delle tradizioni natalizie degli slovacchi.

Vianoce, sviatky pokoja a mieru (Natale, festività di pace e tranquillità)

La parola Natale in italiano prende l’origine dalla natività, dalla nascita di Gesù. La parola corrispondente in slovacco sarebbe Narodenie. Le festività di Natale invece vengono indicate con la parola Vianoce (questa forma viene utilizzata solo al plurale: tieto Vianoce, krásne Vianoce, biele Vianoce), o anche vianočné sviatky – che probabilmente ha le sue origini dal tedesco Weihnachten, con il significato “le notti sante” (fonte: wikipedia.sk).

I credenti seguono i riti cristiani come in Italia (tra cui i più diffusi sono l’Avvento, la messa di mezzanotte per la Vigilia, la messa a mezzogiorno per il giorno di Natale, l’Epifania). Nel mio articolo di oggi vi vorrei descrivere le usanze collegate a queste festività in una famiglia non praticante. Perché con il tempo il Natale – festa religiosa cristiana – si è trasformata in festività di serenità e di pace, in un momento di tregua che almeno una volta all’anno dovrebbe ricordare a tutti gli uomini il significato della vita e di indirizzarli sulla strada pacifica, abolendo la violenza e le guerre. […]

I profumi del Natale slovacco – I medovníky

Chiudete per un attimo gli occhi e provate ad immaginare il profumo delle feste: di cosa sa il vostro Natale? Di arance, di pandoro o di panettone, di vaniglia, di cioccolato? È molto probabile che abitiate in Italia. Una tipica casa slovacca si profuma di Natale molto prima che questo arrivi. Il profumo è un misto di vaniglia, cannella, scorza di limone, cacao, cocco, rhum e noci. Perché per le feste si devono preparare almeno tre-quattro tipi di pasticceria secca, non contando le torte o i dolci riccamente farciti. […]

Il Natale e le sue tradizioni

[…] Il 24 dicembre gli slovacchi celebrano – in passato avendo digiunato per il resto del giorno – il pasto serale, noto come štedrá Vecera (letteralmente, ‘cena generosa’) all’inizio della quale vengono servite le oblátky (cialde) col miele (simbolo di amore e di buoni rapporti familiari) e in alcune regioni aglio (buona salute); poi viene la kapustnica (zuppa di cavolo), seguita da un piatto di pesce, il più classico è la carpa (kapor, talvolta conservata nella vasca da bagno in attesa di cucinarla), accompagnata da un’insalata di patate e, per finire, il dessert. […]

I mercatini di Natale

Ricordiamo che i mercatini di Natale in Slovacchia sono ormai alle loro battute finali. In particolare il mercatino più grande, quello di Bratislava, chiuderà questa sera. .

La gastronomia slovacca

Infine, una vasta carrellata della gastronomia slovacca, inclusi alcuni cibi tipici del periodo natalizio, .

Foto hobby-origin.net

Foto M.Sebokova