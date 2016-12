Sondaggio Polis: il partito di Kotleba all’11% dietro Smer e SaS Nell’ultima indagine di opinione sulle preferenze politiche realizzata dall’agenzia Polis Slovakia a metà dicembre, il primo partito slovacco Smer-SD risulta abbastanza stabile con il 27,7% dei voti davanti al portabandiera dell’opposizione, Libertà e Solidarietà (SaS), che raccoglie il 15,9%. Terzo partito risulterebbe la formazione di estrema destra Kotleba-Partito Popolare Nostra Slovacchia (11%), davanti di poco ai nazionalisti di SNS (10,6%) che sono al governo. Vengono poi OLaNO-NOVA (9,5%), Siamo una famiglia (7,7%), Most-Hid (6%) e i cristiano democratici (KDH, 5,5%). Con le percentuali di cui sopra l’attuale coalizione di governo non otterrebbe alla maggioranza, fermandosi a 72 seggi sui 150 del Parlamento a camera unica. Smer-SD si ferma infatti a 44 deputati, SNS ne prende 18 e Most-Hid 10. La distribuzione dei seggi per l’opposizione vede 25 poltrone per SaS, 18 per LSNS, 15 a OLaNO-NOVA, 12 a Siamo una famiglia e 9 a KDH. Il sessantuno per cento dei 1.275 intervistati ha dichiarato che si sarebbe recato a votare. (Red) Facebook

