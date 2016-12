RS – Il mondo adesso [Germania, Giappone, Trump, Aleppo, Roma, Kabul, Russia, Egitto]

La polizia tedesca cerca un tunisino di 24 anni per l’attentato di Berlino. Le autorità tedesche un mandato di arresto in tutta Europa per Anis Amri, un uomo che avrebbe legami con gruppi salafiti. Amri e ha usato diverse identità (un suo documento sarebbe stato ritrovato nel camion della strage del mercatino di Natale). Le forze dell’ordine sono convinte che sia ferito e lo stanno cercando negli ospedali della capitale. La stampa tedesca scrive che Amri è arrivato in Italia nel 2011, dove era finito in carcere, e ha fatto domanda d’asilo in Germania nel 2015.

Donald Trump nomina responsabile del commercio un economista critico verso la Cina. Peter Navarro, l’economista che ha criticato le politiche economiche della Cina verso gli Stati Uniti, della Casa Bianca, l’istituzione responsabile delle politiche commerciali del paese. Navarro, che ha scritto diversi libri contro la Cina, è stato già un consigliere di Trump durante la campagna elettorale.

Ricominciata l’evacuazione di Aleppo est, in Siria. La tv di stato siriana dell’evacuazione di civili e miliziani dalla zona est di Aleppo, che nel frattempo è stata colpita da forti nevicate. Tremila persone hanno aspettato sotto la neve per 24 ore. Secondo fonti turche, fino ad ora sono state trasferite 37.500 persone.

Il Giappone approva un bilancio record per la difesa. Il governo guidato da Shinzo Abe di dollari annui per le attività della difesa, un costo in aumento per il quinto anno consecutivo. Le spese stanziate per la guardia costiera sono aumentate del 12 per cento, nell’ambito di un rafforzamento dei confini a causa delle tensioni con i paesi limitrofi sul controllo di alcune isole.

Un conflitto d’interesse nella giunta romana potrebbe coinvolgere la sindaca Virginia Raggi. L’Autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei conti il fascicolo delle indagini sulla promozione di Renato Marra, il fratello dell’ex vicecapo di gabinetto , come responsabile del turismo del Campidoglio. La sindaca Virginia Raggi nel registro degli indagati.

Cinque morti in un attentato a Kabul, in Afghanistan. I taliban compiuto da tre uomini armati contro l’abitazione di un deputato del parlamento nella capitale afgana. L’attacco è avvenuto conto l’abitazione del deputato dell’Helmand Mir Wali ed è costato la vita ad almeno cinque persone. Gli assalitori non sono stati ancora arrestati e potrebbero aver preso degli ostaggi.

A Mosca si svolgono i funerali dell’ambasciatore russo ucciso ad Ankara. A Mosca si tiene la cerimonia funebre dell’ambasciatore Andrej Karlov, ucciso ad Ankara da un poliziotto il 19 dicembre. Prima del funerale, che si svolgerà nella cattedrale di Cristo salvatore, è stata allestita una camera ardente nella sede del ministero degli esteri russo a Mosca. Il presidente Vladimir Putin ha spostato il suo discorso di fine anno per partecipare alla celebrazione.

L’agenzia spaziale giapponese ha lanciato il razzo Epsilon 2. Il lancio il 20 dicembre dalla base di Uchinoura, nel sud del Giappone. Il razzo ha messo in orbita la sonda Erg, destinata a studiare le fasce di Van Allen, una regione attorno alla Terra ricca di particelle ad alta energia, che possono danneggiare i dispositivi elettronici. Epsilon 2 che può ridurre i costi di lancio di un terzo rispetto al consueto combustibile liquido.

Sarà rilasciato dal carcere lo scrittore egiziano Ahmed Nagi. La corte di cassazione del Cairo di due anni di carcere nei confronti , accusato di “aver violato il pubblico pudore” con il romanzo Vita istruzioni per l’uso in attesa di una nuova udienza. Nagi era stato accusato nel 2015 dopo che un estratto dal libro era stato dalla rivista finanziata dal governo Akhbar al Adab. Il passaggio del romanzo conteneva riferimenti al sesso e alla droga. Lo scrittore dovrà affrontare un’altra udienza il 1 gennaio, nella quale il tribunale stabilirà se istituire un altro processo nei suoi confronti o rimandarlo in prigione.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 22 dicembre 2016

Corriere della Sera: “Il terrorista venuto dall’Italia”

La Repubblica: “Marra, atti ai pm: ora Raggi può finire indagata”

La Stampa: “Fuggito dall’Italia il killer di Berlino”

Il Sole 24 Ore: “Mps, la conversione non basta. Arriva il decreto salva-banche”

Il Messaggero: “Lo stragista cresciuto in Italia”

Il Fatto Quotidiano: “La soffiata, gli appalti e papà Renzi. Indagato il comandante dell’Arma”

Il Giornale: “Il killer di Berlino era profugo in Italia”

Libero: “Silvio salta di là”

Il Foglio: “Sì: nazionalizzare non è uno scandalo”

il manifesto: “Il precario”

—

Dal sito