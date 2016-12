Infarto e ictus, dove si muore di più in Europa – infografiche

L’Europa non è un continente molto uniforme, si sa, e per molti versi non sembra in atto una convergenza, non per l’economia, e neanche per la salute, a quanto pare. Gli ultimi dati Eurostat ci mostrano quanto si muore di ictus e infarto, tra le cause più comuni di decesso insieme al cancro.

INFARTO E ICTUS, È EMERGENZA IN EST EUROPA, MEGLIO DI TUTTI LA FRANCIA.

Sarà la conferma del paradosso francese, per cui nonostante l’alto consumo di grassi e alcol i francesi sono in condizioni di salute migliori degli altri popoli, o per quello che per alcuni indicatori è il migliore sistema sanitario al mondo, fatto sta che è la Francia il Paese in cui vi sono meno morti per ictus o infarto sul totale. Solo il 6% circa muore per ognuna di queste infermità.

INFARTO



Il paragone con l’Est Europa colpisce particolarmente: in Lituania la mortalità per infarto è oltre il 36%, in Ungheria, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia si supera il 25%. L’Italia è sotto la media con il 12% circa, sotto i livelli di Germania e Regno Unito, ma peggio di Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. […continua…]