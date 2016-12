Corte di Conti: errori e colpe dell’agenzia PPA nella gestione dei fondi per lo Sviluppo Rurale L’Agenzia statale di pagamento del settore agricoltura (Pôdohospodárska platobná agentúra) avrebbe commesso nella sua gestione, e in alcuni casi le mancanze sono incredibili, secondo quanto risulta da un controllo svolto dalla Corte dei Conti NKU. La PPA, organismo che gestisce il Programma di Sviluppo Rurale, ha a disposizione un budget di 1,2 miliardi per il periodo di programmazione 2014-2020, del quali ha già pubblicato bandi pubblici per un totale di 950 milioni di euro. NKU ha riscontrato, il quotidiano Dennik N, che alcuni concorrenti hanno presentato gli allegati obbligatori dopo il termine di deposito, che i criteri di valutazione erano piuttosto soggettivi, che la commissione esaminante non era stata addestrata a dovere, che erano state assegnate valutazioni finali prima ancora dell’esame del progetto, e che alcune valutazioni sono state pubblicate solo 100 giorni dopo l’atto. Queste decisioni chiave non sono state fatte dal capo di PPA, ma dal suo subordinato a Nitra. Il settimanale Trend dice che costui, Miroslav Bodor, titolare della Bonul s.r.o., una società di servizi di sicurezza, e amico dell’ex ministro dell’Agricoltura Lubomir Jahnatek e del primo ministro Robert Fico (entrambi del partito Smer), era il capo non ufficiale dell’Agenzia sotto la precedente amministrazione. Nel nuovo governo la PPA è ora controllata da un altro partito di governo, il

Partito Nazionale Slovacco, che ha potuto nominare un muovo management solo dopo una trattativa con i leader di Smer-SD. (Red) _

