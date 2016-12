SNS, Danko: Kiska ha fatto male a mettere il veto. Adesso vogliamo vietare il burqa Dopo il veto posto dal presidente Andrej Kiska sul provvedimento che restringe le possibilità alle confessioni e comunità religiose di potersi registrare – innalzando il numero necessario di membri adulti da 20.000 a 50.000 – il leader del Partito Nazionale Slovacco (SNS) Andrej Danko ha detto ieri che la modifica legislativa era stata approvata dal Parlamento con una larghissima maggioranza. Per il provvedimento, presentato da deputati SNS, bastava una maggioranza di 76 voti, ma l’approvazione è arrivata da 101 parlamentari, sia della maggioranza che dell’opposizione. Danko ha detto che «Non è un segreto che il presidente turco Erdogan e la Turchia sono amici personali del presidente Kiska. Tra i miei amici personali vi sono il presidente armeno [Serzh Sargsyan] e i rappresentanti della Repubblica di Cipro. I miei amici sono persone che vivono in Europa, sono cristiani e sono consapevoli dei rischi posti dall’Islam, dalle migrazioni e dagli estremisti che si nascondono dietro i valori religiosi». Con questa modifica il partito SNS voleva anche aprire la questione della separazione tra Chiesa e Stato, da tempo latente, e fare luce sul problema dell’islamizzazione dell’Europa, un tema a cuore dei partiti di destra ma preso con attenzione anche dai socialdemocratici di Smer-SD. Secondo molti, l’intenzione vera dietro alla proposta era di impedire ai musulmani di potersi un giorno registrare come chiesa e ricevere i sussidi dallo Stato. Per il momento, tuttavia, gli islamici in Slovacchia oscillano tra 2 e 5.000, un numero ben al di sotto di quelli oggetto del provvedimento. Scagliandosi contro l’atteggiamento del presidente, Danko ha lamentato che il suo veto sia arrivato proprio nel giorno in cui Berlino e l’Europa intera subivano un grave attacco terroristico, e ha preannunciato che il suo partito presenterà una modifica legislativa nel 2017 per introdurre il divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici. L’Europa sta fallendo nel garantire sicurezza ai propri cittadini, ha detto Danko, e l’attentato in Germania dimostra che il multiculturalismo e l’atteggiamento troppo aperto verso le altre culture stanno diminuendo la sicurezza nei paesi europei. «Non tutti i fedeli dell’Islam sono terroristi. Le persone non possono essere giudicate in base alla loro religione o al colore della pelle. Ma devono essere adottate misure di sicurezza che identificano una persona quando inizia a tendere verso il radicalismo nell’Islam», ha detto il leader di SNS e presidente del Parlamento Andrej Danko. Ma i politici degli altri partiti slovacchi non sono così drastici. Secondo Tasr, che ha chiesto un po’ in giro, solo Boris Kollar e il suo Siamo una famiglia ha ammesso di essere pronto a sostenere in Parlamento il divieto del burqa, anche per disincentivare i musulmani dal venire in Slovacchia. Tuttavia, ammette Kollar, la cosa è prematura, «non vi è alcun problema del genere nel nostro paese». (La Redazione) _

Foto cc-by Facebook

