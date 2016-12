All’Ambasciatore d’Italia Martini la Medaglia d’oro del Ministro Lajcak Il ministro degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajcak ha ricevuto venerdì 16 dicembre l’Ambasciatore d’Italia a Bratislava Roberto Martini che si avvia a completare la sua missione diplomatica in Slovacchia. Nel corso del colloquio i due funzionari hanno valutato i quattro anni di attività di Martini in Slovacchia e discusso degli sviluppi in corso in Italia dopo il referendum del 4 dicembre. Hanno anche parlato di questioni europee, in particolare dei risultati del Consiglio dei leader dell’UE della scorsa settimana, e del precedente Consiglio dei ministri europei degli Esteri. Entrambi hanno apprezzato la qualità delle relazioni bilaterali tra la Repubblica Slovacca e l’Italia, caratterizzate da una elevata dinamica di dialogo politico a tutti i livelli. Nell’ultimo periodo è stata intensificata la cooperazione tra i due Stati, con particolare riguardo al campo della diplomazia economica, ma anche nella cultura e nell’istruzione. Il ministro Lajcak ha espresso la convinzione che la cooperazione possa proseguire a questo livello anche con il nuovo governo guidato dal suo ex collega Paolo Gentiloni. A conclusione dell’incontro il ministro ha conferito all’Ambasciatore Martini la Targa d’oro del Ministro degli Esteri slovacco per il suo personale contributo allo sviluppo complessivo delle relazioni bilaterali tra la Slovacchia e l’Italia. (Fonte Ministero Esteri Rep.Slovacca) _ Foto mzv.sk Facebook

