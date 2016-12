Kiska rigetta la legge sulla stretta alla registrazione di chiese e comunità religiose

Il presidente Andrej Kiska ha posto il veto e rimandato al Parlamento un disegno di legge approvato dall’aula il 30 novembre scorso che modifica la legislazione sulla libertà di religione e lo status delle chiese e delle comunità religiose in Slovacchia. L’emendamento aveva fatto discutere perché aumenta da 20.000 a 50.000 il numero dei membri adulti necessario a una confessione o comunità religiosa per la sua registrazione e il conseguente ricevimento dei sussidi governativi. L’obiettivo dei proponenti del Partito Nazionale Slovacco (SNS) era eliminare «le registrazioni speculative di presunte chiese e comunità religiose» al solo scopo di ottenere soldi dallo Stato.

Il presidente raccomanda ai parlamentari che il disegno di legge sia rifiutato nel suo complesso, spiegando che la modifica interferisce in modo sproporzionato nei diritti e libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, e gli autori del progetto di legge non hanno dimostrato in modo inconfutabile che esiste un aumento del rischio di frodi nella registrazione di nuove chiese o comunità religiose. I motivi addotti per la modifica non sono pertanto né pertinenti, né sufficienti, ha scritto Kiska nel suo commento al disegno di legge, per una interferenza di tale peso nei diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione della Repubblica Slovacca nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Peraltro, dice ancora il capo dello Stato, la legge era già stata rinforzata nel 2007 e da allora nessuna chiesa o comunità religiosa si è più registrata. Infine, secondo il censimento del 2011 solo quattro delle diciotto chiese registrate hanno i 50.000 membri richiesti dalla nuova formulazione della legge.

Secondo molti, in particolare i media stranieri, la mossa voleva impedire in tutti i modi la registrazione alla comunità musulmana in Slovacchia, che ad oggi conterebbe tra 2.000 e 5.000 membri.

Foto pixabay