Acquistato un altro Airbus per la flotta di Stato, arriverà nel 2017

Il Ministero dell’Interno ha acquistato un altro aereo Airbus A319-CJ per la somma di 34,990 milioni di euro. Il velivolo, che può portare 90 passeggeri e dispone di sei posti letto per trasporti di emergenza, ha 15 anni di vita e va ad aggiungersi all’altro A319 in uso nella flotta di Stato slovacca dal giugno scorso. L’aereo sarà consegnato nella prima metà del 2017, e nell’importo speso è incluso un centro di assistenza e riparazione, che il ministero potrà anche offrire a terzi, l’assicurazione e la formazione dei piloti.

Il prossimo anno scade la vita operativa del Tupolev TU-154M che il nuovo aereo andrà a sostituire. L’acquisto è stato anticipato approfittando di una offerta che ha permesso un risparmio di circa un milione di euro, ha detto il ministero.

Con questo arrivo il ministero degli Interni disporrà, per le missioni governative e presidenziali di due grandi Airbus con durata stimata di 30 anni e due più piccoli Fokker 100 con una durata stimata di 15 anni. Questi aeromobili, informa il ministero, devono svolgere anche compiti che non competono ad altre flotte di Stato, perché la Slovacchia non dispone di una sua compagnia aerea nazionale. Tra questi compiti vi sono ad esempio il recupero ed evacuazione di persone e pazienti da zone a rischio o colpite da calamità, o il trasporto di militari impegnati nelle missioni internazionali.

(Red)

–

Foto: l’A319 della flotta di Stato – minv.sk