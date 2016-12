L’ente statale di assicurazione sanitaria VsZP perde centinaia di milioni. Ne chiede 150 allo Stato La compagnia di assicurazione sanitaria statale Všeobecná zdravotná poisťovňa (VsZP) quest’anno registrerà una perdita record tra 225 e 250 milioni di euro, e si appresta a chiedere una iniezione finanziaria dallo Stato per almeno 150 milioni di euro, secondo il direttore generale Miroslav Kocan. Venerdì la società ha presentato un piano di rilancio all’Ufficio di vigilanza della sanità, riporta l’agenzia Tasr, in base al quale l’assicuratore si impegna a risparmiare oltre 115 milioni di euro con tagli di bilancio a diversi settori, a partire dagli appalti dell’assistenza sanitaria su cui l’azienda conta di risparmiare il 3%. Oltre 39 milioni dovrebbero essere risparmiati con misure sui farmaci, i tagli al controllo di qualità porterebbero in cassa 24 milioni in più, e altri 21 milioni arriverebbero dalle modifiche previste ai processi di approvvigionamento. In questo modo la perdita di gestione dell’ente dovrebbe scendere a 180 milioni. Il ministero della Salute è pronto a parlarne, ma per il momento si mantiene cauto ammettendo che molto dipenderà da un aumento del finanziamento nel settore sanitario per cui si dovranno attendere colloqui specifici del ministro con il collega delle Finanze. VsZP è il più grande delle tre aziende di assicurazione sanitaria in Slovacchia, ed è in rosso da agosto di quest’anno, quando fu rivisto il processo interno di calcolo e registrazione delle sue riserve tecniche. Nel 2015 la società statale riportò un utile ufficiale di 17,6 milioni, ma secondo l’attuale direzione aveva in realtà chiuso in perdita. Nonostante questo, l’ex direttore generale Miroslav Vadura nega qualsiasi irregolarità. (Red) Facebook

