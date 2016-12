Come si diventa un dittatore

Benito Mussolini, come è noto, prima di diventare il “Duce”, ha fatto il maestro di scuola elementare e successivamente, dopo un periodo di lavori saltuari in Svizzera, il giornalista. Sono altrettanto note le velleità artistiche di Adolf Hitler: appassionato di pittura, venne respinto per due volte al concorso d’ammissione all’Accademia Di Belle Arti di Vienna. Prima di intraprendere il cammino che lo portò a diventare il Fuhrer del Terzo Reich, lavorò anche come operaio e imbianchino. Invece, Stalin doveva fare il prete, soprattutto, per volontà materna. Nonostante fosse uno studente dai risultati eccelsi, abbandonò il seminario di Tiflis nel 1899: non poteva permettersi di pagare le tasse pensano alcuni storici, venne allontanato per le sue opinioni anti-zariste dicono altri.

Prima di diventare “Grande Leader” della Repubblica Popolare di Corea (Corea del Nord, nda) nel 1948, incarico che ha mantenuto fino alla sua morte nel 1972, Kim Il Sung ha combattuto l’occupazione giapponese della Cina Settentrionale combattendo nella guerriglia organizzata dal Partito Comunista Cinese, mentre, durante il secondo conflitto mondiale, è stato insignito del grado di “Maggiore” (alcune biografie riferiscono di “Capitano”) dell’esercito sovietico. Il cambogiano Saloth Sar, prima di assumere il nome di Pol Pot e guidare i guerriglieri rivoluzionari conosciuti come Khmer Rossi, frequentò un tirocinio religioso in un monastero tibetano, poi si iscrisse presso un’istituto tecnico che gli concesse una borsa di studio per andare a studiare “Radio-ingegneria” a Parigi. Dopo 3 anni di studio poco proficui (dedicava la maggior parte del tempo all’attività politica) fece ritorno in patria.

Francisco Franco ha dedicato tutta la sua vita alla carriera militare: laureato all’Accademia di Fanteria a Toledo, servì il Regno di Spagna nelle guerre coloniali in Marocco. Nel 1915 diventò l’ufficiale più giovane a potersi fregiare del grado di capitano. Una viceda simile è quella di Augusto Pinochet e Jorge Rafael Videla. Il cileno, divenuto ufficiale di fanteria nel 1937, arrivò ad insegnare geopolitica all’Accademia di Guerra nazionale. L’argentino invece, entrato nell’esercito nel 1944, dopo aver scalato le gerarchie è divenuto capo di Stato Maggiore nel 1973. […]

Foto: Mussolini con Hitler a Monaco nel 1940

cc-by-sa