Economia: 42% delle imprese slovacche indicano ritardi di pagamento come causa di mancati profitti

Continua la difficoltà delle imprese slovacche nell’incassare i propri crediti commerciali, e un numero crescente di aziende sta affrontando una crisi di liquidità a causa dei ritardi nei pagamenti dei propri clienti. Secondo il sondaggio European Payment Practises 2016 realizzato da TNS per su un campione rappresentativo di 3000 aziende in 14 paesi, il 42% degli intervistati in Slovacchia attribuiva la perdita di profitto ai ritardi nei pagamenti o a fatture del tutto insolute. La situazione per le aziende slovacche si sta dunque facendo insostenibile, secondo EOS, dal momento che le imprese perdono così una quota dei profitti attesi. Il problema non è solo della Slovacchia, ma più in generale di tutte le economia dell’Europa centro-orientale dell’Europa che stanno sperimentando una tendenza in questo senso. Lo scorso anno era stato il 38% degli intervistati ad incolpare i mancati pagamenti dei profitti persi, quattro punti percentuali in meno. Tra gli altri effetti dei ritardati incassi dei crediti le imprese intervistate hanno citato l’aumento dei costi a causa di interessi pagati (30%) e la crisi di liquidità (28%). La Slovacchia, insieme con l’Ungheria, condividono il poco invidiabile primato dei crediti irrecuperabili, che EOS stima intorno al 5% del totale (un anno prima era il 3%).

Nell’anno corrente la disciplina di pagamento è peggiorata rispetto al 2015, la percentuale di fatture pagate entro la scadenza è stata dell’80% circa nell’Europa occidentale e del 74% in Europa centro-orientale, entrambi i blocchi in peggioramento di un punto percentuale. Si sono intanto allungate le scadenze concesse dai fornitori ai propri clienti, arrivate ora alla media europea di 36 giorni, due in più del 2015. In Ungheria l’allungo è stato di sette giorni, a 38 giorni totali.

In Europa i campioni della regolarità nei pagamenti sono i tedeschi: l’83% delle fatture sono pagate alla scadenza. La Germania è anche il paese con le scadenze commerciali di pagamento più corte in Europa. Anche in caso di ritardo (una cosa che riguarda appena il 16% delle fatture) il paese figura piuttosto bene: il saldo arriva in media 23 giorni dopo la scadenza, terzo risultato in UE dopo Grecia e Bulgaria, dice EOS.

(Red)

_

Foto stevepb/CC0