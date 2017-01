Fico: dopo il suo ricatto agli elettori italiani, Renzi sarà responsabile dell’instabilità nell’eurozona Non si possono ricattare gli elettori, nessun leader nel mondo è davvero così forte da potersi permettere di dire agli elettori che darà le dimissioni se non votano secondo i suoi desideri in un referendum, ha detto ieri il premier slovacco Robert Fico commentando i risultati del recente referendum in Italia durante il ‘question time’ in Parlamento. Gli elettori italiani hanno respinto le riforme costituzionali promosse dal primo ministro Renzi, che ha risposto dimettendosi dopo aver messo in gioco il suo futuro politico puntando sul risultato del referendum. «Era evidente che Renzi avrebbe perso, e ha ricevuto una sonora batosta. È il più grande errore politico che si possa fare, ricattare gli elettori con una questione interna in questo modo. L’Italia è nella zona euro. Se il Paese dovrà andare a elezioni anticipate, immaginiamo per un momento che un comico [Beppe Grillo-ndr] riesca a formare un governo e lanci un referendum sull’euro… Per questo dico che Renzi è direttamente responsabile della potenziale destabilizzazione dell’eurozona nei prossimi mesi, perché ha tirato a forza una proposta politica nazionale dentro questioni che influenzano non solo l’Europa ma il mondo intero», ha detto Fico. (Fonte Tasr) _ Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati RS – Il mondo adesso [Italia, Isis, Turchia, Egitto, Romania, Macedonia, Nuova Zelanda] Ministro Lajcak: alla Slovacchia la presidenza dell’OSCE nel 2019 »