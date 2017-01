Scuola, secondo i test PISA peggiora la preparazione degli adolescenti in Slovacchia Gli ultimi risultati dei test triennali PISA (Programma per la valutazione internazionale dell’allievo) mostrano che gli alunni quindicenni delle scuole slovacche sono peggiorati negli ultimi tre anni di circa 10 punti in tutte e tre le materie di giudizio: matematica, lettura e scienze naturali. Un peggioramento ulteriore, dopo quello delle precedenti tornate, che lascia la Slovacchia ben dei paesi valutati, tra i 34 membri dell’OCSE e quasi altrettanti paesi non membri. Il calo del 2015, tuttavia, non cambia di molto la situazione per la Slovacchia, che già era sotto la media e segue il peggioramento già registrato nella precedente valutazione del 2012. Il test è stato condotto presso 292 scuole in Slovacchia nel mese di aprile 2015, coinvolgendo in totale 6.350 alunni di 15 anni delle scuole medie, licei e scuole professionali secondarie. Il ministero dell’Istruzione prende atto delle peggiori performance, ma afferma che seppure la tendenza si confermi al ribasso in tutte e tre le aree prese in esame, «se confrontati con i risultati del test PISA del 2012 la diminuzione non è statisticamente significativa». Gli alunni slovacchi, scrive Tasr, hanno segnato 461 punti nel campo delle scienze naturali, dieci punti meno dell’ultima indagine, mentre la performance media dei paesi OCSE era di 493 punti. Ma in confronto al test realizzato nel 2006, nel quale il focus era sull’educazione scientifica (come quest’anno), il rendimento degli studenti slovacchi ha visto un crollo di ben 28 punti. In matematica il campione di studenti slovacchi ha segnato 475 punti, mentre la media OCSE è di 490 punti. Il risultato confrontato con il 2012, quando la matematica era l’area di maggiore attenzione, «la performance media dei nostri studenti è scesa di sei punti, che non è un calo significativo», scrive il ministero sul suo sito web. Riguardo alle competenze nella lettura, gli studenti slovacchi con 453 punti rimangono sotto la media OCSE, che si attesta a 493 punti, un rendimento in peggioramento rispetto al test di 2012 di 10 punti, il che – dice ancora il ministero – non rappresenta alcun cambiamento di rilievo. Secondo il ministro Peter Plavcan (SNS) i risultati in peggioramento, che non sono comunque una sorpresa, indicano la necessità di affrontare seriamente la questione dell’istruzione in Slovacchia con le riforme necessarie, che già in parte sono state avviate nel Programma nazionale di istruzione e formazione che vuole portare dei cambiamenti nel programma di studi delle scuole di ogni livello. I risultati degli alunni nell’ultimo anno di istruzione obbligatoria – che in Slovacchia oggi dura dieci anni – mostra che l’idea di allungare gli anni di studio per tutti i ragazzi sia una mossa nella direzione giusta, e potrebbe invogliare i giovani a completare il ciclo di studi della scuola secondaria. Si dovrà anche lavorare alla formazione e al miglioramento delle condizioni per gli insegnanti, che dovranno adattarsi alle mutate situazioni della società in cui viviamo, con i bambini che sono nel frattempo molto cambiati. La Slovacchia tuttavia, osserva Plavcan, non è l’unico paese a registrare un peggioramento in questo campo. Anzi, tutti i paesi dell’OCSE hanno registrato una tendenza in questo senso. (Red) _

