Italiani all’estero: solo due su dieci vogliono rientrare in patria

Tornare in Italia non è un’opzione presa in considerazione dagli italiani all’estero. Solo due di loro su dieci, poco più del 20% del totale, vede il rientro “come un possibile esito futuro, anche a breve”, mentre 31,5% è certo di non voler proprio tornare. I dati emergono dal cinquantesimo rapporto sulla situazione sociale del Paese del Censis. Il 62,7% degli italiani all’estero intervistati considera stabile la propria presenza fuori dal paese, e intende continuare a vivere dove si trova; il 6,2% è convinto di restare; mentre il 22% non ha ancora progetti precisi. Rispetto a quanto rilevato tre anni fa, “l’area della stabilità si è estesa (allora la quota era paria al 55%), dando conferma di una crescente propensione degli individui a consolidare anche lontano dal Paese d’origine la propria esistenza”, rileva il Censis, secondo cui il ilvello di integrazione raggiunto risulta soddisfacente per otto intervistati su dieci. Il 52,3% si riconosce nell’affermazione che indica nell’Italia un Paese pieno di risorse, ma penalizzato dalla sua classe dirigente.

Foto MarcoRuggieri@flickr