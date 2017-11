Il 17 novembre di 27 anni fa nasceva la “Rivoluzione di velluto”

Ieri, 27 anni fa, il 17 novembre 1989, nasceva la “Rivoluzione di Velluto” (in slovacco nežná revolúcia), serie di eventi che dette la spallata decisiva al regime ormai morente, e in poche settimane decretò la fine del comunismo in Cecoslovacchia. In questo giorno nel 1989 si radunarono a Praga 50.000 persone (e altre migliaia a Bratislava e in altre città) per manifestare pacificamente per la (a ricordo dell’uccisione di uno studente provocata dagli occupanti nazisti a Praga nel 1939). Si trattò della più grande manifestazione in Cecoslovacchia non autorizzata dai tempi dei funerali di Jan Palach nel gennaio 1969, vent’anni prima.

Per questa ragione il giorno 17 novembre è festa nazionale in Slovacchia, con la denominazione di Giornata della lotta per la libertà e la democrazia.

Dopo una prima manifestazione pacifica a Bratislava il giorno precedente, durante la quale studenti di scuole superiori e università slovacche chiedevano una riforma del sistema di istruzione, a Praga il 17 novembre si alzò la protesta, dopo che il 9 novembre, appena otto giorni prima, era caduto il Muro di Berlino, e un raduno legale dell’Unione Socialista della Gioventù (l’ala giovanile del Partito Comunista) si trasformò in qualcosa di diverso: striscioni e cori anti-comunisti caratterizzarono la manifestazione, e li studenti vennero caricati violentemente dalla polizia, fatto che scatenò una serie di dimostrazioni popolari a partire dal 19 novembre fino alla fine di dicembre contro il regime del Partito Comunista della Cecoslovacchia che controllava il paese dal 1946.



Václav Havel abbraccia Alexander Dubček – Foto © Justin Leighton, 1989

Entro il 20 novembre i dimostranti riunitisi a Praga passarono da 200.000 a quasi mezzo milione. Il segretario del Partito Comunista della Cecoslovacchia, Miloš Jakeš, si vide costretto a dimettersi. Le manifestazioni portarono al crollo definitivo del partito e traghettarono il Paese verso una repubblica parlamentare. Il 29 dicembre 1989 Václav Havel venne nominato Presidente della Cecoslovacchia, lo slovacco Alexander Dubček fu eletto presidente della Camera e le prime elezioni democratiche si svolsero nel 1990.

