Poste Slovacche: aumentano le tariffe per le lettere, scendono quelle per i pacchi Si inviano più pacchi e meno lettere, un trend nel comportamento degli utenti che non si fermerà e che porta le Poste Slovacche a rivedere le sue tariffe: una proposta di emendamento alla legge sui servizi postali prevede che da ottobre saranno limate le tariffe per la spedizione di certe tipologie di pacchetti, di una media del 4%, per alcuni prodotti anche del 7%. Al contrario, come già scritto, mandare una lettera costerà quasi il 10% in più. Una mossa per rispondere al cambiamento dell’utilizzo dei servizi postali, con le lettere che, sotto la forte concorrenza delle email, immediate e gratuite, ogni anno calano di volume tra il 5 e il 7%. Basta dire che nel nel 2015 sono state consegnate circa 154 milioni di buste, mentre nel 2008 erano oltre 240 milioni. Le spedizioni di pacchi postali e corriere espresso invece stanno crescendo, di una percentuale del 5% annuo. Lʼultimo cambiamento delle tariffe dei servizi postali regolamentati avvenne nel 2013, quando furono rincarate di quasi il 14 %. Ma nel frattempo la prevista revisione delle tariffe ha sollevato dubbi e opinioni contrarie. Il parlamentare indipendente Miroslav Beblavy ha proposto di fermare il rincaro con una petizione pubblica che, se firmata da almeno 500 persone, dovrebbe portare l’autorità di regolamentazione a riconsiderare la cosa e negoziare con i rappresentanti de’l’opinione pubblica. Secondo Beblavy l’aumento dei prezzi di una media del 9,17% per la spedizione delle lettere – un servizio in regime di monopolio – farebbe sì che gli slovacchi pagherebbero in certi casi di più di austriaci, cechi, ungheresi e polacchi. (Red) _

