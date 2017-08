Un nuovo testo per gli slovacchi che vogliono studiare da soli l’italiano “NOVÁ Taliančina pre samoukov” Dalla volontà della casa editrice , Bratislava (febbraio 2016) e dalla penna di Michaela Šebőková Vannini, è nato un nuovo libro di testo – l’italiano per autodidatti: NOVÁ „Taliančina pre samoukov“. Il libro nelle sue 296 pagine si propone di affiancare gli studenti (autodidatti o partecipanti a un corso di lingua) nell’apprendimento del primo livello di lingua italiana, attraverso le vicende quotidiane dei fratelli slovacchi Anna e Peter: questi due personaggi infatti si trovano in Toscana, in un agriturismo a Barga (LU) per un soggiorno di lavoro e di studio. Il libro si apre con una ricchissima fase dedicata alla pronuncia e si conclude con una parte chiamata falsi amici, dove vengono riportati degli esempi pratici di parole “fuorvianti” tra italiano e slovacco, italiano e inglese e italiano e tedesco. Troviamo anche un riassunto di verbi irregolari e un ricchissimo dizionario italiano – slovacco con oltre 2.000 voci. La revisione del testo italiano è stata curata da . Le quindici lezioni ci portano ad affrontare varie situazioni: dall’acquisto in un supermercato a una festa di compleanno, andiamo dal veterinario con un cane e a fare shopping con un’amica; cuciniamo e apparecchiamo, viaggiamo in treno, autobus e aereo, assistiamo a un incidente stradale, andiamo al bar e al ristorante, facciamo la gita in montagna, al mare e in città, impariamo l’orientamento e come districarsi in un pronto soccorso, com’è fatto il corpo umano e cosa dire a un medico. Facciamo un corso di lingua e parliamo di anziani e della loro cura, prendiamo in affitto un appartamento, affrontiamo una gravidanza e gli acquisti per i neonati. Lavoriamo in ufficio, impariamo i nomi delle verdure dell’orto, parliamo del tempo, dei progetti per il futuro, compriamo una scheda telefonica, prendiamo un gelato, viaggiamo in autostrada e prenotiamo un appartamento per le vacanze. Impariamo a preparare il tiramisù e un’ottima pasta ai pomodori freschi, aglio e basilico. Le singole situazioni riportano sempre un “pacchetto” arricchito di vocaboli dedicati e di frasi legate al tema e danno anche delle informazioni sulla vita reale in Italia. Fa parte della confezione anche un MP3 CD, le registrazioni dei personaggi italiani sono state fatte tutte da lettori madrelingua. Perché questo libro è diverso da altri libri similari? l’autrice stessa è un’autodidatta e affronta la grammatica in modo semplice, sapendo per propria esperienza quali sono le parti più insidiose per uno studente autodidatta;

il libro ha dei contenuti attuali (cellulare, internet, tablet, prenotazioni online);

l’apprendimento degli articoli è facilitato dalle traduzioni di tutte le forme grammaticali non ancora affrontate in precedenza;

l’insegnamento della grammatica viene gestito prevalentemente attraverso schemi tabellari, per un apprendimento facile e intuitivo;

gli esercizi sono gestiti in forma atipica, richiedendo una costante attenzione e collaborazione dello studente; ciò garantisce miglior apprendimento dei temi affrontati;

il libro corrisponde al primo livello della lingua, ma include anche il modo imperativo;

lo studente trova tantissime frasi pronte, elaborate sia in versione formale (dare del Lei) sia informale (dare del tu), in varie situazioni: questo potrebbe essere uno strumento molto utile anche per gli italiani che sanno già qualche parola in slovacco ma non trovano mai la frase giusta da dirsi!

attraverso il libro lo studente scopre una zona della Toscana per lo più sconosciuta agli slovacchi ma che merita di essere visitata: le città di Lucca e di Barga, la Garfagnana e la Versilia. Il libro, pubblicato pochi giorni fa da , è disponibile sul sito dell'editore o nelle librerie al prezzo di € 14,99. (La Redazione)

