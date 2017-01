Lingua slovacca: online un corso gratuito di slovacco La slovacca è una lingua difficile, gli italiani lo sanno bene. Quante volte abbiamo provato a cimentarci con uno studio più o meno continuativo e poi per qualche ragione, magari dopo aver speso una cifra in scuole private, abbiamo lasciato perdere? Ritrovandoci poi a balbettare in ogni occasione al bar come al supermercato. Potremmo invece tentare di avvicinarci alla lingua in modo più soft, gratuito e da casa, usando il nostro PC. I media hanno informato ieri della nascita di un sito web che rivendica di essere il primo corso online gratuito di lingua slovacca, con guida in cinque altre lingue. Purtroppo, per il momento i creatori del sito non hanno ancora dato interesse ad una interfaccia in italiano, ma ci possiamo consolare con il fatto che nemmeno il francese è presente. Le pagine del sito sono disponibili invece in inglese, tedesco, polacco, esperanto (!) e.. lituano. Finora, ha scritto il quotidiano slovacco Sme, sono proprio i lituani che hanno mostrato il maggiore interesse al corso. Altre lingue, comunque, sono in programma in futuro. Il sito ha iniziato ufficialmente l’operatività il 13 Marzo, ma il primo vero corso di slovacco di livello A1 è andato online soltanto ieri, 27 Aprile. Anche se il sito è ancora in fase di sviluppo e alcune parti saranno rese operative solo nei giorni e settimane future, ha già goduto di numerosi visitatori e oltre 80 utenti si sono già registrati, tra questi alcuni da Canada, Lituania e Stati Uniti. Al momento sono disponibili un corso introduttivo di slovacco, un dizionario, una biblioteca, un manuale di grammatica e vari test. Il progetto, denominato Slovak Online, è coordinato dall’Associazione civica Edukacia@Internet che gestisce il più grande portale web al mondo per l’insegnamento dell’esperanto, , online già dal 2002. Il portavoce dell’Associazione Peter Balaz ha detto al quotidiano che nelle prossime settimane è prevista l’aggiunta di nuovi giochi, esercizi, e un secondo corso di slovacco, di livello A2 per principianti, con lezioni video, test e altro ancora. I partner del progetto sono l’Istituto di linguistica dell’Accademia Slovacca delle Scienze, il tedesco Gaus Studio, l’Università di Vilnius in Lituania, l’Accademia di Scienze e Tecnologie informatiche, Gestione e Amministrazione di Varsavia, e lo Slovak Centre di Londra. Il progetto è stato anche sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito del programma KA2-Languages Programme of Lifelong Education. (Fonte Sme) Facebook

